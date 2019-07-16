9 тысяч деревьев планируется вырубить для постройки Конгресс-холла на территории Атакента

Новый выставочный центр и конгресс-холл планируется построить на территории Атакента. Для постройки акимат планирует забрать 30 из 54 га парковой зоны. Об этом сообщила председатель правления и президент АО КЦДС ATAKENT Мадина Макыпова на пресс-конференции во вторник 16 июля.

«25 июня я участвовала на выставке автобусной техники. Тогда бывшим акимом Бауыржаном Байбеком было озвучено, что на 30 гектарах (территории Атакента – V) будет построен конгресс-холл на 30 тысяч мест и выставочный центр. У нас это вызывает большую тревогу, поскольку 30 га – это парковая зона, произрастает 9 тысяч деревьев. Для меня пока непонятно, как акимат там планирует размещать Конгресс-холл», – отвечая на вопросы журналистов, сообщила Макыпова.

По словам члена наблюдательного совета АО КЦДС ATAKENT Руслана Хена, в прошлом году между городским акиматом и АО был подписан договор – взамен 30 га парковой зоны собственникам был предложен другой участок на территории города. Как отметила Макыпова, на тот момент договоренности о строительстве объектов в парковой зоне не было.

«В прошлом году 7 июня было заключено соглашение между АО АTAKENT и другими собственниками территории, а также акиматом города Алматы на то, что часть территории передается городу. Но данное соглашение – уже прошло больше года – нигде не зарегистрировано, то есть, это все повисло в воздухе», – сообщила Макыпова. Руслан Хен также отметил, что это юридически эта территория все еще принадлежит собственникам. Он также пояснил, что основанием для начала строительных работ является постановление акимата, однако этот документ акционерам еще не предоставили.

Макыпова также сообщила, что уже обратилась с письмом к новому акиму Алматы Бахытжану Сагинтаеву. Акционеры предлагают свой вариант благоустройства и модернизации территории Атакента, который включает в себя строительство скейт-парка и пространства для занятий паркуром, концертную зону, обустройство беговых и велосипедных дорожек, посадку 300 деревьев, модернизацию фасадов выставочных павильонов, расширение улицы Утепова и открытие дополнительного заезда с улицы Манаса. Проект пока находится в разработке, на его реализацию акционеры готовы выделить 1 млрд тенге из собственных средств.

По словам Макыповой, при реконструкции улицы Жарокова была прекращена подача воды на территорию парка, из-за чего случилась сильная засуха. На данный момент собственники самостоятельно проводят изыскания, чтобы восстановить водоснабжение.

В начале мая 2018 года акимат города Алматы расторг договор с АО «Казахстанский центр делового сотрудничества «Атакент» на право временной аренды земельного участка площадью 23 гектара и вернул территорию в коммунальную собственность. Акимат обвинял управляющую компанию в неисполнении принятых на себя обязательств по развитию территории КЦДС «Атакент». Тогда глава города Бауржан Байбек поручил сократить площадь асфальтного покрытия на территории комплекса, произвести озеленение и демонтировать конструкции: так, например, был «освобождён» от застройки большой фонтан.