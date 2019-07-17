Кристин Лагард покинет пост главы МВФ в сентябре

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила о своей отставке. Ее заявление опубликовано на официальном сайте МВФ, пишет Sputnik Казахстан .

«Я встретилась с советом управляющих и подала прошение об отставке из фонда, вступающей в силу с 12 сентября 2019 года», - говорится в заявлении.

До этого момента, по словам Лагард, будет действовать решение не участвовать в делах МВФ, пока рассматривается кандидатура на пост главы Европейского банка, о котором было объявлено в начале июля.

«Я приняла это решение, руководствуясь интересами фонда, и это ускорит процесс избрания моего преемника», - отмечается в заявлении Лагард.

Совет управляющих, подчеркнула глава МВФ, в ближайшее время займется избранием нового директора-распорядителя, а Дэвид Липтон продолжит исполнять обязанности главы фонда.

Кристин Лагард возглавляет Международный валютный фонд с 2011 года, до этого она была членом правительства Франции.