Она поборется за кресло руководителя Европейского банка
  • 369
Кристин Лагард покинет пост главы МВФ в сентябре
Фото AFP

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила о своей отставке. Ее заявление опубликовано на официальном сайте МВФ, пишет Sputnik Казахстан.

«Я встретилась с советом управляющих и подала прошение об отставке из фонда, вступающей в силу с 12 сентября 2019 года», - говорится в заявлении.

До этого момента, по словам Лагард, будет действовать решение не участвовать в делах МВФ, пока рассматривается кандидатура на пост главы Европейского банка, о котором было объявлено в начале июля.

«Я приняла это решение, руководствуясь интересами фонда, и это ускорит процесс избрания моего преемника», - отмечается в заявлении Лагард.

Совет управляющих, подчеркнула глава МВФ, в ближайшее время займется избранием нового директора-распорядителя, а Дэвид Липтон продолжит исполнять обязанности главы фонда.

Кристин Лагард возглавляет Международный валютный фонд с 2011 года, до этого она была членом правительства Франции.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Токаев поручил закрыть госпрограммы, которые не нужны и служат источником обогащения
Новости
Дочь Арона Атабека провела акцию в центре Алматы, требуя освобождения отца
Новости
Байбек видит в обществе запрос на перемены
Новости
ЛРТ в столице достроят, но те, кто предложил проект, должны ответить за ошибки – Токаев
Новости
Байбек сменил секретаря Нур Отана и главу партийного медиа-холдинга
Новости
Синоптики предупреждают о сильной жаре в Казахстане