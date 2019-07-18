Пожар на лакокрасочном складе в Алматы тушат при помощи двух вертолетов

В Алматы продолжают тушить пожар на складском помещении в Жетысуском районе. Там находятся около 200 тонн лакокрасочных изделий.

«Пожар произошел на лакокрасочных складах. Площадь устанавливается. На данный момент произошло 24 сброса воды с двух вертолетов. На складе находятся около 200 тонн лакокрасочных изделий. Сейчас задействовано 67 сотрудников, 27 единиц техники службы пожаротушения Алматы и два вертолета «Казавиаспас». Локализации пока нет», — сообщила Vласти официальный представитель ДЧС Сандугаш Баймухамбетова.

Напомним, 18 июля в 07.45 на пульт «101» ДЧС Алматы поступило сообщение о возгорании складского помещения, находящегося по адресу: Жетысуский район, ул. Омарова, 12в/1.