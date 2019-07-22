Помощником президента назначена Аида Балаева

Аида Балаева назначена помощником президента Республики Казахстан – заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента, сообщила Акорда.

«Назначить Балаеву Аиду Галымовну помощником президента Республики Казахстан – заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента Республики Казахстан», - говорится в распоряжении главы государства.

Она освобождена от должности заведующего отделом внутренней политики администрации президента.

Кроме этого, распоряжением президента Сатыбалды Буршаков назначен заведующим отделом внешней политики и международных связей АП, он освобожден от должности заведующего Центром внешней политики АП.

Айдын Кульсеитов назначен заведующим отделом стратегического планирования администрации президента, он освобожден от должности заведующего Центром стратегических разработок и анализа АП.