Ранее она была завотделом внутренней политики администрации президента
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Помощником президента назначена Аида Балаева
Фото Гражданский альянс Казахстана

Аида Балаева назначена помощником президента Республики Казахстан – заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента, сообщила Акорда.

«Назначить Балаеву Аиду Галымовну помощником президента Республики Казахстан – заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента Республики Казахстан», - говорится в распоряжении главы государства.

Она освобождена от должности заведующего отделом внутренней политики администрации президента.

Кроме этого, распоряжением президента Сатыбалды Буршаков назначен заведующим отделом внешней политики и международных связей АП, он освобожден от должности заведующего Центром внешней политики АП.

Айдын Кульсеитов назначен заведующим отделом стратегического планирования администрации президента, он освобожден от должности заведующего Центром стратегических разработок и анализа АП.

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