Двое инспекторов «Охотзоопрома» ранены браконьерами в Акмолинской области

В Акмолинской области при преследовании браконьеров двое инспекторов «Охотзоопрома» получили огнестрельные ранения, сообщила пресс-служба министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

«23.07.2019 года инспекторами ЦРФ РГКП «ПО Охотзоопром» Акмолинского ОП, старший группы Муканов К.Ж., при проведении мероприятий по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства, на территории Жаркайнского района Акмолинской области был выявлен факт отстрела сайги. При преследовании из автомашины марки «Нива» белого цвета (госномер неустановлен) 10 регион (Костанайской области) произведены выстрелы, в результате чего два инспектора ЦРФ РГКП «ПО «Охотзоопром» получили огнестрельные ранения», - говорися в сообщении во вторник.

При этом указывается, что инспектор Нуртазинов Каныш находится в крайне тяжелом бессознательном состоянии. Он и еще второй раненый инспектор Самат Оспанов транспортируются в районную больницу г.Державинск, куда вызвана санавиация.

Органами внутренних дел Жаркаинского района Акмолинской области ведется поиск подозреваемых лиц, объявлен план-перехват.

«Дополнительная информация будет представлена по мере поступления», - заключили в ведомстве.

Напомним, 13 января при попытке задержания браконьеров, убивших пять краснокнижных сайгаков в Карагандинской области, двое инспекторов Центрального регионального филиала РГКП «ПО «Охотзоопром» комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ Петр Ницык и Ерлан Нургалиев подверглись нападению. Они тяжело пострадали, Нургалиев позже скончался в больнице, не выходя из комы. Подозреваемые были объявлены в розыск и позже задержаны в Кызылорде.

Указом президента «за храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга» Ницык и Нургалиев награждены орденом «Барыс» ІІІ степени. Нургалиев награжден посмертно.