Один из раненых инспекторов «Охотзоопрома» скончался в больнице

Один из инспекторов «Охотзоопрома», которых в Акмолинской области ранили браконьеры, скончался в больнице, сообщили в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов.

«Раненые инспекторы Нуртазинов Каныш и Оспанов Самат транспортировались в районную больницу г.Державинск, куда вызвана санавиация. При доставлении в Центральную районную больницу в г.Державинск инспектор РГКП «ПО Охотзоопром» Нуртазинов Каныш Серикович от полученного огнестрельного ранения скончался. В настоящее время инспектора Оспанова Самата оперирует в той же больнице», - сообщили в министерстве.

В ведомстве также уточнили, что нападение на инспекторов произошло в момент, когда «при подъезде для осмотра автомашины марки «Нива» белого цвета.

«Неизвестными лицами были произведены выстрелы из гладкоствольного ружья по автомашине инспекторского состава РГКП «ПО Охотзоопром», - говорится в сообщении.

У погибшего 43-летнего Нуртазинова остались четверо детей. Он проживал в с.Косколь Карагандинской области.

«В настоящее время принимается решения по доставлении тела на родину», - добавили в министерстве.

Как сообщалось, сегодня инспекторами ЦРФ РГКП «ПО Охотзоопром» Акмолинского ОП при проведении мероприятий по охране редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков на территории Жаркаинского района был выявлен факт отстрела сайги. Во время преследования браконьеры обстреляли инспекторов, два инспектора «Охотзоопрома» были ранены. Указывалось, что инспектор Нуртазинов Каныш находится в крайне тяжелом бессознательном состоянии.

Органами внутренних дел Жаркаинского района Акмолинской области ведется поиск подозреваемых лиц, объявлен план-перехват.