Новым главой Пентагона стал Марк Эспер

Сенат США подавляющим большинством голосов (90 – за, 8 – против) одобрил кандидатуру Марка Эспера на пост главы министерства обороны, предложенную президентом Дональдом Трампом. По информации Русской службы ВВС , Эспер уже принес присягу.

После того, как Джеймс Мэттис ушел в отставку с поста министра обороны Соединенных Штатов из-за несогласия с внешней политикой Трампа, эта должность была вакантной семь месяцев.

Марк Эспер – бывший военный, служил в первой войне в Персидском заливе, в воздушно-десантной дивизии. Он придерживается мнения, что вооруженные силы США должны одновременно достичь нескольких целей: модернизации, быть готовыми к новой эпохе конкуренции между крупными державами, сохранять способность противоборствовать с террористическими организациями и государствами-изгоями, а также продолжать развивать тесное сотрудничество с союзниками Соединенных Штатов.