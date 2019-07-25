Токаев поручил в срок выполнить все работы по ликвидации последствий ЧП в Арыси

Ермекбаев доложил о мерах по очищению территории города от элементов боеприпасов, о восстановлении деятельности военного городка. По словам министра обороны, к настоящему времени со складов, расположенных в военных арсеналах, в безопасные места вывезено около 3 тыс. тонн боеприпасов.

Токаев поручил своевременно выполнить все работы по ликвидации последствий взрывов и вывозу боеприпасов, а также наградить погибших и наиболее отличившихся в ходе спасательных и восстановительных работ военнослужащих и представителей соответствующих служб.

Кроме того, Ермекбаев доложил президенту о состоянии боеготовности Вооруженных сил Казахстана и о ходе подготовки к предстоящим армейским играм, часть этапов которых пройдет на территории страны.

Ранее президент объявил Нурлану Ермекбаеву строгий выговор в связи с происшествием в Арыси и сообщил, что по итогам работы спецкомиссии, «администрации президента, Совету безопасности следует внести предложения по строгому наказанию всех виновных, в том числе и гражданских госслужащих, которые безответственно давали разрешение на застройку в непосредственной близости от объектов повышенной опасности», поручив провести эту работу до 10 августа.

«Вся работа по ликвидации последствий взрыва в Арыси будет находиться на моем личном контроле», - заявлял Токаев.

В соответствии с планами правительства, все объекты города планируется восстановить до 1 августа.

24 июня на одном из военных складов, расположенных близ города Арысь начался пожар, а затем последовали взрывы боеприпасов. В Туркестанской области был объявлен режим ЧС, а город с населением 45 тысяч человек был полностью эвакуирован. В результате взрывов три человека погибли, более 160 получили ранения различной степени тяжести.