Токаев объявил строгий выговор министру обороны

"Вы относительно новый человек в системе министерства обороны, но несете полную ответственность за положение дел. Я как Верховный главнокомандующий выражаю неудовлетврение положением дел в министерстве обороны, поэтому объявляю вам строгий выговор", - заявил Токаев на расширенном заседании правительства в понедельник.

«Последствия инцидента очень тяжелые. Об этом говорить даже не стоит. Сейчас мы все усилия направили на ликвидацию этих последствий. Грубо говоря, большую часть города разбомбили», - сказал президент.

«Сейчас работает специальная комиссия по расследованию. По итогам работы комиссии, администрации президента, Совету безопасности следует внести предложения по строгому наказанию всех виновных, в том числе и гражданских госслужащих, которые безответственно давали разрешение на застройку в непосредственной близости от объектов повышенной опасности», - отметил Токаев, поручив провести эту работу до 10 августа.

«Все виновные должны понести строгую ответственность и должны быть наказаны», - подчеркнул он.

Токаев также поручил Минобороны проанализировать ситуацию "на аналогичных объектах" в срок до 20 августа.

«Это событие показало упущение в организации, мобилизационной подготовке, недостатке в планировании и организации мер по ликвидации ЧС. Важно сделать выводы из случившегося. Впредь такие ситуации не должны повторяться. Правительству надо рассмотреть вопрос повышения функциональной готовности и эффективности служб, ответственных за предупреждение и ликвидацию ЧС. Соответствующие предложения должны быть внесены в месячный срок. Вся работа по ликвидации последствий взрыва в Арыси будет находиться на моем личном контроле», - заявил Токаев.

24 июня на одном из военных складов, расположенных близ города Арысь начался пожар, а затем последовали взрывы боеприпасов. В Туркестанской области был объявлен режим ЧС, а город с населением 45 тысяч человек был полностью эвакуирован. В результате взрывов три человека погибли, более 160 получили ранения различной степени тяжести.