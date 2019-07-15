Основанием для выговора стали события в Арыси
Токаев объявил строгий выговор министру обороны

Тамара Вааль, Vласть

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор министру обороны Нурлану Ермекбаеву в связи с происшествием в Арыси.

"Вы относительно новый человек в системе министерства обороны, но несете полную ответственность за положение дел. Я как Верховный главнокомандующий выражаю неудовлетврение положением дел в министерстве обороны, поэтому объявляю вам строгий выговор", - заявил Токаев на расширенном заседании правительства в понедельник.

«Последствия инцидента очень тяжелые. Об этом говорить даже не стоит. Сейчас мы все усилия направили на ликвидацию этих последствий. Грубо говоря, большую часть города разбомбили», - сказал президент.

«Сейчас работает специальная комиссия по расследованию. По итогам работы комиссии, администрации президента, Совету безопасности следует внести предложения по строгому наказанию всех виновных, в том числе и гражданских госслужащих, которые безответственно давали разрешение на застройку в непосредственной близости от объектов повышенной опасности», - отметил Токаев, поручив провести эту работу до 10 августа.

«Все виновные должны понести строгую ответственность и должны быть наказаны», - подчеркнул он.

Токаев также поручил Минобороны проанализировать ситуацию "на аналогичных объектах" в срок до 20 августа.

«Это событие показало упущение в организации, мобилизационной подготовке, недостатке в планировании и организации мер по ликвидации ЧС. Важно сделать выводы из случившегося. Впредь такие ситуации не должны повторяться. Правительству надо рассмотреть вопрос повышения функциональной готовности и эффективности служб, ответственных за предупреждение и ликвидацию ЧС. Соответствующие предложения должны быть внесены в месячный срок. Вся работа по ликвидации последствий взрыва в Арыси будет находиться на моем личном контроле», - заявил Токаев.

24 июня на одном из военных складов, расположенных близ города Арысь начался пожар, а затем последовали взрывы боеприпасов. В Туркестанской области был объявлен режим ЧС, а город с населением 45 тысяч человек был полностью эвакуирован. В результате взрывов три человека погибли, более 160 получили ранения различной степени тяжести.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Активистка провела одиночный пикет перед акиматом Алматы
Новости
Дочь Арона Атабека провела акцию в центре Алматы, требуя освобождения отца
Новости
Токаев поручил закрыть госпрограммы, которые не нужны и служат источником обогащения
Новости
Около Акорды задержали активистку Санавар Закирову
Новости
Байбек видит в обществе запрос на перемены
Новости
Байбек сменил секретаря Нур Отана и главу партийного медиа-холдинга