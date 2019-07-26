VPN в Казахстане может быть заблокирован только по решению суда – КНБ

Однако здесь заявляют, что блокировки происходят только по деструктивному контенту
Тамара Вааль, Vласть
Национальный сертификат безопасности, который предлагают казахстанцам устанавливать власти, технически может блокировать VPN, заявил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель директора РГП «Государственная техническая служба» КНБ РК Зекен Исмаилов. Однако, подчеркнул он, это может произойти только по решению суда.
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