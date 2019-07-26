Однако здесь заявляют, что блокировки происходят только по деструктивному контенту
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VPN в Казахстане может быть заблокирован только по решению суда – КНБ
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Национальный сертификат безопасности, который предлагают казахстанцам устанавливать власти, технически может блокировать VPN, заявил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель директора РГП «Государственная техническая служба» КНБ РК Зекен Исмаилов. Однако, подчеркнул он, это может произойти только по решению суда.

«Технически эта возможность есть. Ключевое слово – технически», - сказал Исмаилов, отвечая на вопрос, будет ли сертификат безопасности блокировать VPN.

При этом он подчеркнул, что блокировка происходит только по деструктивным страницам и контенту.

«Если будет решение суда или предписание уполномоченного органа, то VPN будет блокироваться. Если не будет, то значит, нет», - также сказал он, отметив, что VPN и сертификат безопасности можно использовать вместе.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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