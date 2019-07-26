Производство дизтоплива полностью покрывает потребность внутреннего рынка – Минэнерго

Министерство энергетики Казахстана в связи с «активным обсуждением» в интернете вопросов ценообразования на дизельное топливо дало разъяснения и проинформировало о ситуации с ГСМ на внутреннем рынке в целом.

«Цена на АЗС Казахстана сохраняется на одном уровне с октября 2018 года на фоне продолжающегося роста цен в соседних странах. Цена на дизтопливо в РФ выросла с 250 тенге/литр (в октябре 2018 года) до 293 тенге/литр в июле т.г, в Кыргызской Республике за аналогичный период рост составил с 238 тенге/литр до 249 тенге/литр. Цена на дизельное топливо в Казахстане самая низкая в регионе, так средняя цена на ДТ на АЗС в стране ниже на 57,4 тенге, чем Кыргызской Республике, и на 101,3 тенге, чем в Российской Федерации», - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве не отрицают, что в некоторых регионах цена на дизтопливо выше 191,7 тенге/литр. Например, «в локальных сетях» Актюбинской и Акмолинской областей она составляет 205 тенге/литр. Но также есть и более низкие цены: 181 тенге/литр в Жамбылской области.

«На фоне диспаритета цен на дизтопливо в приграничных регионах республики имеются факты вымывания ГСМ большим потоком транзитного транспорта, а также жителями соседних приграничных регионов. Кроме того, большая разница в розничных ценах на ГСМ создает предпосылки к возникновению различных схем по перетоку нефтепродуктов казахстанского производства в соседние страны», - отметили в Минэнерго.

В ведомстве также пояснили, от каких факторов зависит цена на дизельное топливо на внутреннем рынке страны – это повышение потребления дизельного топлива; направление значительного объема от общей выработки дизельного на обеспечение сельскохозяйственной и железнодорожной отраслей; сезонное увеличение транзитных грузоперевозок через Казахстан и связанные с ним перетоки топлива в связи с диспаритетом цен на внутреннем рынке и в приграничных регионах соседних стран; сезонное увеличение ставок акциза на дизельное топливо в соответствии с постановлением правительства РК от 29 мая 2019 года «Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо».

«Ставка на дизельное топлива имеет сезонный характер: так если в период июль-ноябрь она составляет 9300 тенге/тонна, то в период декабрь-июнь 540 тенге/тонна. Ставка на импортное дизельное топливо составляет 540 тенге/тонн весь календарный год», - отметили в министерстве.

В Минэнерго напомнили, что ресурсодержателями нефтепродуктов на нужды сельхозтоваропроизводителей в период осенних полевых работ (июль-октябрь) в приоритетном порядке направляется 395 тыс. тонн. В июле общее потребление СХТП должно составить 116,2 тыс. тонн или 29,7% от общего объема производства в стране. При этом цена на дизтопливо для нужд сельского хозяйства составляет 198 тыс. тенге за тонну с НПЗ РК (162 тенге за литр).

«В связи с растущим железнодорожным грузопотоком в июле месяце планируется направить порядка 35 тыс. тонн ДТ или 8,9 % от общего производства. Порядка 3,8% от производимого в Казахстане ДТ в сентябре планируется направить на нужды горно-металлургического комплекса – 15,0 тыс. тонн. Таким образом, на розничный рынок Казахстана в сентябре поступит порядка 225,6 тыс. тонн ДТ или 57,6% от объема внутреннего производства данного вида топлива», - сообщили в ведомстве.

Здесь также отметили, что в настоящее время все НПЗ работают в штатном режиме, с ежесуточным производством светлых нефтепродуктов с последующей отгрузкой на внутренний рынок, и производство дизельного топлива полностью покрывает потребность внутреннего рынка во всех секторах экономики.

«Фактов возникновения дефицита на ГСМ не наблюдается», - подчеркнули в Минэнерго.