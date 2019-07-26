«Пассажирские перевозки» проведут внеочередную аттестацию проводников

АО «Пассажирские перевозки» сообщило о планах провести внеочередную аттестацию работников сервисного персонала. Эти меры будут приняты после резонансного дела об изнасиловании.

«По резонансному делу по обвинению проводников пассажирского поезда №97/98 сообщением «Нур-Султан-Нурлы жол – Актобе» в изнасиловании национальный перевозчик сообщает следующее. В соответствии с законодательством Республики Казахстан с данными проводниками расторгнуты трудовые отношения по инициативе работодателя. Компания заявляет о недопустимости проявления фактов насилия и крайне осуждает подобные действия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после инцидента «со всеми работниками компании проведены инструктажи по недопущению подобных инцидентов, проведена дополнительная проверка прохождения сотрудниками медицинских осмотров, в том числе получение заключений у психологов и врачей-наркологов».

Также в компании в следующем году намерены открыть кабинета психолога для проводников.

«Кроме того, запланирована внеочередная аттестация работников сервисного персонала, к работе которой будут привлекаться компетентные специалисты, где морально-этические нормы определены превалирующим фактором», - сообщили в «Пассажирских перевозках».

Напомним, что 26 сентября 2018 года в пассажирском поезде «Тулпар-Тальго» сообщением Астана – Актобе двое проводников изнасиловали женщину, которая возвращалась из командировки. Они своими ключами открыли ее купе и надругались над ней. Прокурор просил приговорить Жетеса Убметалиева и Колканата Курманиязова к шести годам заключения, однако суд приговорил их 2,5 и 2,3 года лишения свободы.