2,5 и 2,3 года получили за изнасилование пассажирки проводники поезда «Тулпар-Тальго»

Судья Оразбай Сатыбалды вынес приговор по делу об изнасиловании пассажирки поезда «Тулпар-Тальго». Проводники Жетес Убметалиев и Колканат Курманиязов получили 2,5 и 2,3 года лишения свободы по статье 120, часть 1 (Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей). Прокурор просил приговорить их к шести годам заключения.

Напомним, что женщина была изнасилована двумя проводниками 26 сентября 2018 года в пассажирском поезде сообщением Астана – Актобе, в котором она возвращалась из командировки. Проводники своими ключами открыли ее купе и надругались над ней. Прокурор просил приговорить Жетеса Убметалиева и Колканата Курманиязова к шести годам заключения. Суд постановил: 2,5 и 2,3 года лишения свободы.

Судья Оразбай Сатыбалды назвал смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора отсутствие у проводников судимости, положительные характеристики по месту проживания и то, что у одного из них на иждивении двое малолетних детей.

Дина Смаилова, лидер движения #Немолчиkz, сообщила V, что в суде №2 города Костаная не было доказано групповое изнасилование, а насильники не раскаялись и не признали вину. «Дали срок, как дали бы преступникам, которые раскаялись и признали вину. По закону за раскаяние и признание вины срок срезают в два раза. По делу в Тальго раскаяния не было, суд должен был дать как минимум три года. Групповое изнасилование не было доказано. Получается, что один проводник зашел в купе, изнасиловал пассажирку, следом пришел второй и изнасиловал ее во второй раз», — объяснила она.

Кроме того, Смаилова предупредила, что в социальных сетях активно распространяется фотография потерпевшей и словами о том, «что она - казахстанская Шурыгина, которая не сопротивлялась во время изнасилования». «То есть насильники не отрицают, что они, воспользовавшись рабочим положением, открыли ключом купе и изнасиловали пассажирку», — прокомментировала Смаилова.

На данный момент потерпевшая находится в тяжелом состоянии. Адвокаты планируют подавать апелляцию.