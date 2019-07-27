Им стал экс-замакима столицы Арман Турлубек
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Назначен глава комитета по водным ресурсам
Фото inform.kz

Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов председателем комитета по водным ресурсам назначен Арман Турлубек, сообщает пресс-служба министерства.

Представляя коллективу нового главу комитета, министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев отметил, что перед комитетом стоят важные стратегические задачи и напомнил о важности проведения максимально прозрачной деятельности ведомства.

Арман Турлубек окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «товаровед-комменсант», Казахстанско-Российский университет по специальности «юриспруденция» и «экономика», Алматинский университет энергетики и связи по специальности «электроэнергетика». В разные годы работал руководителем ряда коммерческих структур города Сатпаев, был секретарем Сатпаевского городского маслихата, замакима и акимом города Сатпаев, директором ГУ «Департамент энергетики и коммунального хозяйства Карагандинской области», заместителем акима Карагандинской области, советником заместителя премьер-министра, возглавлял комитет государственного энергетического контроля и надзора министерства по инвестициям и развитию, занимал должность советника министра по инвестициям и развитию и советника акима столицы. С октября 2016 по февраль 2019 – аким района Сарыарка города Астана, с февраля 2019 года был замакима столицы.

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