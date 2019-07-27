Назначен председатель комитета экологического регулирования и контроля

Зулфухар Жолдасов окончил Казахский государственный юридический университет по специальности «правоведение», Карагандинский государственный теологический университет по специальности «безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды».

Трудовую деятельность начал в 1999 году юристом, в разные годы работал старшим помощником военного прокурора в органах военной прокуратуры, помощником природоохранного прокурора Алматинской области, был главным экспертом комитета экологического регулирования и контроля министерства охраны окружающей среды, начальником управления правовой работы департамента экологического законодательства и правового обеспечения министерства охраны окружающей среды, руководил департаментом экологии по Карагандинской области. С декабря 2015 года по настоящее время занимал должность заместителя комитета экологического регулирования и контроля.