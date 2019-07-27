Им стал бывший заместитель председателя этого комитета
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Назначен председатель комитета экологического регулирования и контроля
Фото министерства экологии, геологии и природных ресурсов

Председателем комитета экологического регулирования и контроля министерства экологии, геологии и природных ресурсов назначен Зулфухар Жолдасов, сообщила пресс-служба министерства.

Зулфухар Жолдасов окончил Казахский государственный юридический университет по специальности «правоведение», Карагандинский государственный теологический университет по специальности «безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды».

Трудовую деятельность начал в 1999 году юристом, в разные годы работал старшим помощником военного прокурора в органах военной прокуратуры, помощником природоохранного прокурора Алматинской области, был главным экспертом комитета экологического регулирования и контроля министерства охраны окружающей среды, начальником управления правовой работы департамента экологического законодательства и правового обеспечения министерства охраны окружающей среды, руководил департаментом экологии по Карагандинской области. С декабря 2015 года по настоящее время занимал должность заместителя комитета экологического регулирования и контроля.

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