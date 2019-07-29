Биртанов заявил о необходимости переподчинения управлений здравоохранения министерству

Министр здравоохранения Елжан Биртанов на коллегии ведомства в понедельник заявил, что министерство будет добавиться переподчинения управлений здравоохранения его ведомству. Сейчас же в регионах «возникает вопрос об исполнительской дисциплине» при реализации госпрограмм.

«Вопрос кадрового обеспечения краеугольный. Если взять Кодекс (о здоровье народа и системе здравоохранения – V), там четко написано, что отвечают за кадровое обеспечение местные исполнительные органы, руководители управлений здравоохранения», - напомнил Биртанов.

По его словам, существует проблема с исполнительской дисциплиной при реализации мероприятий в сфере здравоохранения.

«Если мы начинаем изучать причины материнской, младенческой смертности и жалоб населения, мы упираемся на то, что внизу один за двоих работает и не поспевает. В этой связи абсолютно логично возникает вопрос: если краеугольные, ключевые вопросы охраны здоровья населения и качество медицинской помощи находятся в компетенции местных исполнительных органов, и идет разрыв между мероприятиями госпрограммы и их неисполнения в регионах, при необходимых условиях. Порядка 49 млрд тенге в трансфертах общего характера выделяется на оснащение, то есть деньги есть. Некоторые акиматы тратят в год от 1 до 6 млрд на маттехоснащение. Деньги есть, нормативно-правовая база есть, вузы есть. Соответственно, возникает вопрос об исполнительской дисциплине», - объяснил Биртанов.

«Все-таки мы ставим вопрос о переподчинении управлений здравоохранения министерству здравоохранения. Мы этот вопрос будем выносить на уровень правительства и администрации президента. Мы не хотим, чтобы следующая госпрограмма, так мы сидели, поднимали вас и спрашивали: почему не исполнена и т.д. Необходимо нам вернуть вертикаль, чтобы назначение руководителей управления здравоохранения шло через министерство здравоохранения», - продолжил министр.

Вместе с тем он сообщил, что специалистов из медвузов выпускается «в достаточном количестве», однако ведомство было вынуждено пойти «на жесткую меру, не очень рыночную: физическо-принудительное распределение специалистов».

«В этом году 48% специалистов были распределены в сельскую местность. Теперь их нам нужно встретить – это 1800 человек, более чем в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом», - сказал глава Минздрава.