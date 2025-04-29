Исследование бассейна озера проведут вместе с Французским агентством развития и Бюро геологических и горных исследований Франции
Казахстан совместно с Францией разработает мастер-план по сохранению озера Балхаш
Балхаш. Фото Ирины Адамович

В Алматы представили дорожную карту по разработке мастер-плана по сохранению экосистемы озера Балхаш. Как сообщила пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации, исследование Иле-Балхашского бассейна будет проведено совместно с Французским агентством развития (AFD), Бюро геологических и горных исследований Франции (BRGM) и местными специалистами.

«Этот документ станет важнейшим этапом в формировании целостного, межсекторного подхода к управлению водными ресурсами бассейна, основанного на балансе интересов природы, экономики и общества. Для разработки мастер-плана необходимо провести изучение и анализ по всем ключевым направлениям – от водных и экологических вопросов до энергетики, сельского хозяйства и социально-экономического развития в Иле-Балхашском регионе», - сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз.

Дорожная карта предусматривает комплекс мероприятий для анализа состояния и качества водных ресурсов Иле-Балхашского бассейна, включая подземные воды, создание цифровой платформы для мониторинга уровня озера Балхаш, автоматизацию и цифровизацию водных объектов, приоритетных гидротехнических сооружений.

На сегодняшний день французская сторона ведет сбор необходимых данных. В частности, эксперты BRGM планируют выехать на место для осмотра скважин, гидропостов и орошаемых площадей в бассейне озера Балхаш.

Кроме того, разработаны меры по более рациональному и эффективному использованию водных ресурсов Иле-Балхашского бассейна, а также совместные с Китаем мероприятия по вопросам охраны и устойчивого использования воды бассейна реки Или.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Почти во всех регионах есть риски срыва нацпроекта по модернизации сельского здравоохранения – Бектенов
Новости
В Казахстане искусственный интеллект будет анализировать плотность застройки городов и уровень развития инфраструктуры
Новости
Замакима Шымкента после покушения до сих пор находится в тяжелом состоянии – Минздрав
Просматриваемые
Новости
Токаев обвинил отдельных правозащитников и журналистов в провокациях
Новости
Никто не имеет права навязывать казахстанцам, на каком языке им говорить – Токаев
Новости
Генпрокуратура проверит департамент комитета по правовой статистике Жамбылской области после жалоб его сотрудницы
Новости
Два проспекта частично перекроют в Астане
Новости
Суд Астаны оправдал блогера Али-Аскера Байгужина
Новости
Доллар торгуется на бирже по 518,2 тенге