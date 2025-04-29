Казахстан совместно с Францией разработает мастер-план по сохранению озера Балхаш

В Алматы представили дорожную карту по разработке мастер-плана по сохранению экосистемы озера Балхаш. Как сообщила пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации, исследование Иле-Балхашского бассейна будет проведено совместно с Французским агентством развития (AFD), Бюро геологических и горных исследований Франции (BRGM) и местными специалистами.

«Этот документ станет важнейшим этапом в формировании целостного, межсекторного подхода к управлению водными ресурсами бассейна, основанного на балансе интересов природы, экономики и общества. Для разработки мастер-плана необходимо провести изучение и анализ по всем ключевым направлениям – от водных и экологических вопросов до энергетики, сельского хозяйства и социально-экономического развития в Иле-Балхашском регионе», - сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз.

Дорожная карта предусматривает комплекс мероприятий для анализа состояния и качества водных ресурсов Иле-Балхашского бассейна, включая подземные воды, создание цифровой платформы для мониторинга уровня озера Балхаш, автоматизацию и цифровизацию водных объектов, приоритетных гидротехнических сооружений.

На сегодняшний день французская сторона ведет сбор необходимых данных. В частности, эксперты BRGM планируют выехать на место для осмотра скважин, гидропостов и орошаемых площадей в бассейне озера Балхаш.

Кроме того, разработаны меры по более рациональному и эффективному использованию водных ресурсов Иле-Балхашского бассейна, а также совместные с Китаем мероприятия по вопросам охраны и устойчивого использования воды бассейна реки Или.