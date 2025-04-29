В Алматы изменили правила содержания и выгула домашних животных

Накануне маслихат Алматы утвердил новые правила содержания и выгула домашних животных. В частности, введены новые термины «дрессировочная площадка для собак» и «свободный выгул домашних животных (собак)». Также изменены требования к владельцам домашних животных при выгуле собак и кошек.

Введенный термин «дрессировочная площадка для собак» подразумевает специальную огороженную территорию, оборудованную для дрессировки и тренировки собак.

Свободный выгул собак подразумевает, что животное может находиться без намордника и поводка вне помещения или территории содержания, но на специально отведенных территориях, на площадке для выгула собак или на дрессировочной площадке для удовлетворения естественных физических и физиологических потребностей, но в присутствии владельца.

Вместе с тем владельцы животных, требующих «особой ответственности», обязаны сделать соответствующую предупредительную надпись при входе на территорию. А выгул таких животных без намордника и поводка, превышающего 1,5 метра, не допускается, за исключением случаев, если животное находится на огороженной частной территории.

В правила также добавлен новый пункт – «отказ от животного не влечет прекращения обязанностей владельца в отношении домашнего животного до приобретения права собственности на него другим лицом».

Вместе с тем изменены правила выгула домашних животных (за исключением требующих особой ответственности). Так, собака должна находиться в общественных местах на поводке длиной до двух метров. При транспортировке собаки, в толпе людей и в обозначенных местах на собаку надевается намордник. В прежних правилах говорилось, что можно выгуливать собаку без намордника в местах выгула, не отмеченных запрещающим знаком, при этом владелец животного имеет при себе намордник, который незамедлительно надевается на собаку при необходимости.

Отметим также, что в предыдущих правилах требования по выгулу домашних животных касались только собак. В новых же сказано, что теперь и «кошки любых пород и их метисы выгуливаются на шлейке и поводке».

При переходе через улицу, вблизи магистралей домашнее животное берется на короткий поводок длиной не более полутора метров (в прежних правилах также было требование надевать намордник).

Владелец может оставлять собаку на привязи и в наморднике на коротком поводке длиной до полутора метров рядом со зданием на время, в течение которого он находится внутри. Прежние правила предполагали также, что оставлять собаку в таких случаях можно, «если при этом нет угрозы для общественности, нарушения общественного порядка, не возникает опасность для здоровья собаки и помех для свободы ее движений».

Также в новые правила добавлены пункты, что в местах, где выгул собак запрещен, владелец собаки или ответственное лицо может пересечь территорию с животным, не создавая опасности окружающим, но оно должно быть в наморднике и на коротком поводке длиной до полутора метров. А свободный выгул собак допускается на специально отведенных территориях, на площадке для выгула собак. Места, запрещающие выгул собак, должны быть помечены соответствующим знаком.

В предыдущих правилах был запрет выгуливать домашних животных на территории, где разрешено купание людей. В новых же правилах прописано только, что запрещено «купать и мыть домашних животных на территории, где разрешено купание людей, в прудах, фонтанах и водозаборах».

Вместе с тем добавлен новый пункт, согласно которому нахождение и содержание домашних животных на территории коммерческих, некоммерческих, религиозных организаций, детских, лечебных или образовательных учреждений определяется собственников (администрацией) этих организаций и учреждений с соблюдением законодательства. В предыдущих правилах был пункт, что запрещено нахождение и содержание домашних животных на предприятиях общественного питания (кроме служебных собак и собак-поводырей для людей со слабым зрением), в торговых и производственных залах продовольственных магазинов сервисного обслуживания, культурных учреждениях (кроме случаев проведения выставок, зрелищных и массовых мероприятий с участием собак), религиозных организаций (объединений), в помещения детских, образовательных, медицинских организаций.