В Костанае обсудили переименование улицы Гагарина в Назарбаева

Инициатором переименования выступили Костанайский колледж автотранспорта и ТОО «Сары Арка Автопром». «За годы независимости улица Гагарина расцвела, - сказал заведующий колледжем Закалюжный. - Нурсултан Назарбаев всегда проезжал по ул. Гагарина, когда посещал Костанай - при открытии Назарбаев-школы и осмотре других объектов».

Депутаты поддержали идею переименования улицы, однако один из участников слушаний, Аслан Альжанов, остался недоволен: «Сам елбасы неоднократно говорил, что против названий его именем проспектов, объектов, как и просто добавление приставки Нур. По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева. Считаю, что имя Гагарина вы сейчас немного принизили. Он не просто первый человек, полетевший в космос, он человек планетарного масштаба, лидер всего научно-технического прогресса, его имя знают во всем мире».

Тем временем представитель Коммунистической народной партии Казахстана предложил не ограничиваться улицей и переименовать еще площадь перед областным акиматом в площадь имени Назарбаева.

Вопрос о переименовании депутаты единогласно решили вынести на рассмотрение республиканской ономастической комиссии.