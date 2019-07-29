Инициаторами переименования стали Костанайский колледж автотранспорта и ТОО «Сары Арка Автопром»
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В Костанае обсудили переименование улицы Гагарина в Назарбаева
Фотография Багдата Ахметбекова, газета Наш Костанай

В Костанае депутаты обсудили возможность переименования улицы Гагарина в Назарбаева. Представитель Коммунистической партии также предложил назвать именем первого президента площадь перед областным акиматом, сообщает Новая газета.

Инициатором переименования выступили Костанайский колледж автотранспорта и ТОО «Сары Арка Автопром». «За годы независимости улица Гагарина расцвела, - сказал заведующий колледжем Закалюжный. - Нурсултан Назарбаев всегда проезжал по ул. Гагарина, когда посещал Костанай - при открытии Назарбаев-школы и осмотре других объектов».

Депутаты поддержали идею переименования улицы, однако один из участников слушаний, Аслан Альжанов, остался недоволен: «Сам елбасы неоднократно говорил, что против названий его именем проспектов, объектов, как и просто добавление приставки Нур. По сути, инициативная группа сейчас выступает против слов Назарбаева. Считаю, что имя Гагарина вы сейчас немного принизили. Он не просто первый человек, полетевший в космос, он человек планетарного масштаба, лидер всего научно-технического прогресса, его имя знают во всем мире».

Тем временем представитель Коммунистической народной партии Казахстана предложил не ограничиваться улицей и переименовать еще площадь перед областным акиматом в площадь имени Назарбаева.

Вопрос о переименовании депутаты единогласно решили вынести на рассмотрение республиканской ономастической комиссии.

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