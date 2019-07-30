Один из организаторов терактов 11 сентября 2001 года в США требует не выносить смертный приговор

Один из предполагаемых организаторов терактов 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед готов выступить на стороне тех, кто обвиняет в причастности к этим терактам Саудовскую Аравию, однако в обмен на это он требует не выносить ему смертный приговор, сообщает ТАСС .

По данным издания The Wall Street Journal, письмо такого содержания обвиняемый, который сейчас находится в тюрьме на американской военно-морской базе Гуантанамо (Куба), направил через адвокатов в федеральный суд в районе Манхэттен. Там рассматривается коллективный иск к Эр-Рияду от имени более чем 800 человек, среди них родственники погибших и пострадавшие в терактах. Они подали в суд на Саудовскую Аравию в 2017 году, обвинив власти королевства в поддержке «Аль-Каиды».

Адвокат Мохаммеда отмечает, что его подзащитный в настоящий момент не готов дать показания по этому делу, однако в случае «отсутствия потенциального смертного приговора будет возможно куда более широкое сотрудничество».

В сентябре 2016 года Конгресс, преодолев вето, наложенное занимавшим тогда пост президента США Бараком Обамой, поддержал законопроект, разрешающий семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года подавать иски против Саудовской Аравии. В США предполагают, что саудовские власти закрывали глаза на деятельность «Аль-Каиды» и могли иметь с ней контакты, а потому несут часть ответственности за теракты. Эр-Рияд отрицает свою причастность.

11 сентября 2001 года 19 террористов группировки «Аль-Каида» захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий самолет – на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2977 человек.