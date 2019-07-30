5 сотрудников колонии в Заречном водворены в ИВС – МВД

По видеороликам, снятым в исправительном учреждении Алматинской области с применением насилия к осужденным, по поручению министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева в регион была направлена специальная комиссия, сообщила пресс-служба МВД.

«По фактам применения физической силы в отношении сотрудников учреждения и их руководителей возбуждены уголовные дела», - цитирует пресс-служба Тургумбаева.

Также сообщается, что «для объективности расследования собранные материалы дела направлены в прокуратуру», «будет дана правовая оценка действиям всех участников событий и лиц, их допустивших».

По информации МВД, по результатам служебного расследования к дисциплинарной ответственности привлечены 14 сотрудников, из них 7 уволены, освобождены от занимаемых должностей начальник учреждения и два его заместителя, 5 сотрудников учреждения водворены в изолятор временного содержания.

«В интересах следствия потерпевшие осужденные этапированы в другую колонию. Сейчас принимается комплекс системных мер по устранению предпосылок к подобным преступлениям и правонарушениям сотрудниками уголовно-исполнительной системы», - добавили в МВД.

Накануне сообщалось, что начальника учреждения ЛА-155/8 в поселке Заречный Алматинской области освободили от должности, еще 7 сотрудников колонии уволили за применение пыток к осужденным. Видео, на котором одного заключенного скручивают на полу, а другого подвесили за руки и требовали не писать жалоб, появилось ранее на YouTube.