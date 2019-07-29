Начальника колонии в Заречном освободили от должности после видео с пытками заключенных

Начальника учреждения ЛА-155/8 в поселке Заречный Алматинской области освободили от должности, еще 7 сотрудников колонии уволили за применение пыток к осужденным. Видео, на котором одного заключенного скручивают на полу, а другого подвесили за руки и требовали не писать жалоб, появилось ранее на YouTube.

«Установлено, что в двух видео зафиксированы факты применения сотрудниками учреждения насилия в отношении осужденных. Собранные материалы направлены в прокуратуру области», - цитирует агентство Sputnik Казахстан первого зампреда комитета УИС МВД РК Тенизжана Джанибекова.

По данному факту было проведено служебное расследование, и дисциплинарная комиссия приняла решение уволить 7сотрудников по отрицательным мотивам, а начальник учреждения был освобожден от занимаемой должности. Двое его заместителей также рекомендованы к увольнению из органов внутренних дел. Руководство департамента привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.