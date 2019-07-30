17 человек задержаны в ходе спецоперации в Мангистауской области – КНБ

В ходе спецоперации, которая проводилась в Мангистауской области, задержаны 17 участников четырех разных организованных преступных групп, сообщила пресс-служба комитета национальной безопасности.

«29 июля КНБ и МВД проведена совместная масштабная спецоперация, в ходе которой в г.Жанаозен и Мунайлинском районе одновременно задержаны 17 участников из четырех разных группировок», - говорится в сообщении КНБ.

Указывается, что «оперативная разработка ряда организованных преступных группировок, оказывающих существенное влияние на криминогенную обстановку в Мангистауской области» велась в течение нескольких месяцев. В результате, по информации КНБ, «вскрыты и задокументированы факты причастности участников группировок к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых покушение на убийство, похищение человека, разбойные нападения и другие».

«В ходе обыска по местам их проживания обнаружены и изъяты: 3 писто­лета и 1 глушитель, 8 обрезов, 1 карабин «Сайга», 1 мелкокалиберная винтовка, 5 травматических пистолетов, 218 единиц патронов различного калибра и холодное оружие (ножи, кастеты и т.д.). Межведомственной следственно-оперативной группой КНБ-МВД проводится досудебное расследование», - сообщили в КНБ.

Накануне генеральная прокуратура распространила сообщение, что КНБ совместно с МВД проводят масштабную спецоперацию по пресечению деятельности нескольких преступных группировок в Мангистауской области. В этой связи граждан призвали не паниковать и не вестись на различного рода провокации.