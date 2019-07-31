Нацбанк сообщил об участившихся случаях подделки банкнот в 5000 тенге

«Для подделок характерен серийный номер банкнот ВВ 5547994, но возможны и другие номера. Поддельные банкноты изготовлены с использованием компьютерной техники на защищенной бумаге и наличием водяных знаков в виде геометрических фигур по всей поверхности банкнот. Также на них имеется имитация водяного знака в виде мифической птицы «Самрук», - проинформировали в Нацбанке.

По данным регулятора, на подделках имитированы защитные элементы: водяной знак, ныряющая нить, скрытые и совмещающиеся изображения, защитный элемент «СПАРК» в виде изображения крыла барса, изображения, видимые только в ультрафиолетовом свете и другие.

«Поддельная банкнота в ультрафиолетовом свете не имеет голубого свечения. Цветные волокна таких банкнот фальшивомонетчиками были дорисованы вручную краской. Цветовая гамма поддельной банкноты 5000 тенге отличается от настоящих тусклым цветом», - уточняется в сообщении.

Нацбанк призвал население быть бдительными и дал рекомендации, как различить настоящие банкноты от поддельных.

Сначала банкноту «необходимо почувствовать», так как банкнотная бумага имеет свой специфический хруст, также есть специальная печать, которая создает рельеф.

«Этот рельеф можно почувствовать там, где находится монумент «Қазақ Елі», буквенное изображение номинала банкнот, архитектурные изображения, карта Казахстана и слова «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ», - уточнили в Нацбанке.

Кроме этого, на всех банкнотах имеются метки для людей с ослабленным зрением в виде выпуклых высокорельефных элементов, хорошо различимых на ощупь.

Также Нацбанк рекомендует «внимательно посмотреть» на банкноту: ее цвет должен быть четким и контрастным, а на просвете виден водяной знак и цифровое изображение номинала. Аналогичным образом необходимо обратить внимание на сплошную магнитную и ныряющую нить, выходящую на поверхность банкноты в виде пунктиров с надписями, которые четко просматриваются на проходящем свете, как одна сплошная нить с надписями.

«Банкноту также необходимо повернуть. На банкнотах номиналом 1000, 2000, 5000, 10000 и 20000 тенге имеются изображения в виде рисунка, нанесенные цветопеременной краской. При изменении угла наклона банкноты цвет изображений меняется от зеленого до золотого. На оборотной стороне банкнот номиналом 2000 и 5000 тенге имеется голографическая полоса. Изображения на голограмме переливаются и имеют динамический эффект», - добавили в Нацбанке.

Отмечается, что этих методов «более чем достаточно для быстрой визуальной проверки банкнот на подлинность без применения специального оборудования».