Казахстанцам без билетов запретят находиться на перронах вокзалов

В будущем на перроны железнодорожных вокзалов смогут проходить только пассажиры, которые имеют на руках проездные билеты. В текущем году эту систему апробируют на вокзалах «Нурлы жол» в столице и вокзале в Караганде, сообщил в среду в ходе совещания в министерстве индустрии и инфраструктурного развития, посвященного вопросам противодействия коррупции в сфере автомобильных дорог и транспортного контроля первый заместитель председателя правления АО НК «Казахстан Темир Жолы» Канат Альмагамбетов.

«В текущем году в пилотном режиме будет осуществлено ограничение доступа лиц без билетов на перроны вокзалов «Нурлы жол» и «Караганда», - сообщил Альмагамбетов.

Он напомнил, что аналогичная система действовала в Казахстане в начале 2000-х годов, однако «было возмущение общественности, и вмешались прокуратура и КНБ».

«Нам сказали, что мы не имеем права ограничивать свободу граждан. Теперь мы совместно с министерством, правоохранительными органами считаем этот вопрос правильным. Хотя бы начинать с крупных вокзалов, чтобы ограничить доступ посторонних лиц. На перроны должны заходить только пассажиры», - подчеркнул зампред правления КТЖ.