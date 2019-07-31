Казахстанцам без билетов запретят находиться на перронах вокзалов

Систему апробируют в столице и в Караганде
Тамара Вааль, Vласть
В будущем на перроны железнодорожных вокзалов смогут проходить только пассажиры, которые имеют на руках проездные билеты. В текущем году эту систему апробируют на вокзалах «Нурлы жол» в столице и вокзале в Караганде, сообщил в среду в ходе совещания в министерстве индустрии и инфраструктурного развития, посвященного вопросам противодействия коррупции в сфере автомобильных дорог и транспортного контроля первый заместитель председателя правления АО НК «Казахстан Темир Жолы» Канат Альмагамбетов.
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