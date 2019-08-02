Более 90% строительных работ в Арыси завершены

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область проинспектировал ход работ по строительству и ремонту поврежденных домов, социальных объектов и инженерных сетей в городе Арысь. По информации пресс-службы премьера, более 90% строительных работ завершены.

«В настоящее время 6611 домов или 90% из 7516 пострадавших одноэтажных частных домов отремонтированы. В остальных 905 одноэтажных частных домах ремонтные работы должны быть завершены к 10 августа. Восстановительные работы по 67 многоэтажным домам должны быть завершены к 20 августа. Восстановление всех 66 социальных объектов должно быть завершено к 20 августа. В связи с этим, работа Штабов будет продолжаться до 20 августа», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее планировалось завершить все работы до 1 августа.

Указывается, что в восстановленные 6,5 тыс. домов вернулись 6,5 тыс. семей. Полностью завершен ремонт всей инженерной инфраструктуры. Проведена масштабная реконструкция улиц.

Между тем советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов сообщил, что «из 7 201 повреждённого дома 6611 отремонтированы, 416 домов отстраиваются заново».

«Решение по сносу или ремонту принимают специалисты Казахского НИИ Строительства и Архитектуры», - уточнил он.

Сообщается, что глава правительства также провел совещание, на котором рассмотрен ход исполнения поручения главы государства по восстановлению Арыси. Мамин отметил, что «за месяц проведена колоссальная работа, более 10 тыс. строителей участвовали в восстановлении города». Подводя итоги совещания, премьер-министр указал, что в целом основные строительные работы в городе завершены и дал ряд конкретных поручений соответствующим министерствам и ведомствам.

Так, регионы должны обеспечить полное завершение восстановительных работ на объектах в течение указанного периода. В частности, столице и Алматинской области следует активизировать работу в утвержденных секторах и взять ход строительства на строгий контроль. Акиму Туркестанской области совместно с министерством труда и социальной защиты населения поручено полностью завершить выплату единовременной компенсации жителям города и пригородных населенных пунктов. МИИР совместно с Нацпалатой предпринимателей «Атамекен» - завершить работу по восстановлению всех коммерческих объектов города.

Вместе с тем Минобороны поручено в рамках утвержденной дорожной карты обеспечить вывоз оружия со складов, совместно с акиматом Туркестанской области проработать жилищные вопросы 58 гражданских семей, проживающих в военном городке.

Мамин также отметил необходимость мобилизации всех усилий для обеспечения стабильной жизнедеятельности города и подчеркнул, что «правительство будет держать на контроле вопросы дальнейшего развития города Арысь».

По информации Калкаманова, около 55,5 тыс. жителей Арыси получат по 100 тыс. тенге в ближайшие дни.

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Восстановление Арыси