В Казахстане планируют создать фонд помощи для выплаты алиментов

В Казахстане в ближайшие 3-5 лет планируется создать фонд помощи алиментщикам, сообщил министр юстиции Марат Бекетаев. Однако для этого нужна законодательная основа.

«Концепция фонда строится на опыте зарубежных стран. Мы этот опыт внимательно изучили. Например, в Финляндии существует фонд, который помогает плательщикам алиментов во время сложного периода жизни, когда, например, они потеряли работу или заболели. Тогда они берут деньги в фонде для выплаты алиментов, и впоследствии, когда у них все налаживается, они возвращают деньги в фонд. Ведь не всегда есть возможность взять кредит в банке или взять деньги в долг», - цитирует Бекетаева «Казинформ».

Однако, по словам министра, «чтобы создать такой фонд у нас, нужно понять, сколько алиментов, какие категории могут туда обращаться».

«Все это надо изучить. Нельзя этот фонд создать на пустом месте. Нужно также понимать и то, как он будет соотноситься и с другими социальными выплатами», - добавил министр.

Также, считает Бекетаев, нужно учитывать и особенности каждой ситуации в отдельности, чтобы не было иждивенческих настроений. В частности, нужно изучать состояние дел в семье.

«Кому-то положено, кому-то нет. Могут быть перекосы или мошенничество. Поэтому мы к этому вопросу очень осторожно подходим, сейчас мы вместе с депутатами мажилиса парламента инициировали поправки в закон о статусе судебных исполнителей, чтобы начать пилот. Мы не можем сейчас просто сказать судоисполнителям: собирайте деньги, или просто взять деньги из бюджета. Нужна законодательная основа, и для проведения пилота нужны поправки», - сказал он.

При этом глава Минюста добавил, что этот вопрос будет дополнительно изучаться во время обсуждения в парламенте.

«Но идея – через 3-5 лет выйти на создание такого фонда есть. Сейчас я затрудняюсь прогнозировать временные параметры, потому что, прежде всего, это связано с экономикой. Нужно определиться с потребностью, с источниками, сейчас это только первое приближение. Мы работаем в этом направлении», - заключил министр.