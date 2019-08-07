Трамп подал в суд на штат Калифорния в связи с принятым там законом

Президент США Дональд Трамп и Республиканская партия подали иски против штата Калифорния в связи с принятым там законом, который обязывает кандидатов в президенты публиковать свою налоговую отчетность, чтобы участвовать в калифорнийских праймериз, сообщает Русская служба ВВС .

Несмотря на то, что закон касается только проводимых в штате предварительных внутрипартийных выборов, а на федеральное голосование не распространяется, в администрации Трампа считают его неконституционным, поскольку в нем устанавливаются требования к кандидатам в президенты сверх установленных конституцией США.

Иск с требованием признать закон не соответствующим конституции подан личными адвокатами Трампа в суд в Сакраменто. Во вторник аналогичный иск был подан от имени Республиканской партии. В одном из документов закон называют «открытой политической атакой, направленной против действующего президента».

Как отмечает Би-би-си, Трамп – первый президент США со времен Джеральда Форда, неопубликовавший свои налоговые декларации. А этот закон – первый такого рода, принятый в США.

Если Трамп обнародует декларацию, то это будет политической победой демократов, которые уже не первый год требуют, чтобы он показал выплаченные им налоги.

Калифорния как самый густонаселенный штат имеет важное значение для обеих ведущих американских партий. Трамп уже объявил о своем намерении баллотироваться в 2020 году, а значит, должен обнародовать свою налоговую декларацию или его шансы на победу сильно упадут.