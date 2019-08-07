МВД ужесточило требования к продаже оружия и газовых баллончиков

Министерство внутренних дел ужесточило правила продажи оружия, в том числе пневматического, а также газовых баллончиков. Теперь чтобы их приобрести, необходимо дополнительно предоставить справки об отсутствии судимости, медицинских противопоказаний и о проверке знаний правил безопасного обращения с оружием, сообщил в среду в ходе брифинга в МВД председатель комитета административной полиции Максат Байболов.

«Новыми правилами урегулирован порядок реализации оружия, продаваемого без разрешения органов внутренних дел: пневматическое, сигнальное, газовые распылители (баллончики). Теперь для приобретения такого оружия нужно подтвердить свое совершеннолетие, предъявить в магазин справки об отсутствии судимости, медицинских противопоказаний и о проверке знаний правил безопасного обращения с оружием», - сообщил Байболов, отметив, что данная мера обусловлена фактами совершения преступлений с применением оружия, продаваемого без разрешения полиции.

Всего, по его словам, с 2017 года из пневматического оружия совершено 129 преступлений, в том числе, разбоев – 28, хулиганств – 79, покушений на убийство – 3. А с 2018 года в Казахстан ввезено более 4 тыс. единиц сигнального оружия (звуковой – предназначен для подачи сигналов «старт» на спортивных мероприятиях). Внешне пистолет копирует пистолеты марки «Макарова», «Глок».

«На практике это оружие используется молодежью для показа и запугивания, есть факты применения его при разбоях и переделки в боевое оружие. Безусловно, эта норма создаст определенный барьер для граждан, желающих приобрести оружие, а также сократит его реализацию предпринимателями, исключит продажу лицам, имеющим противопоказания к его владению», - подчеркнул глава комитета.