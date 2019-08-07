Здесь заявили, что граждане его неправильно применяют
  • 1355
Травматическое оружие населению не вернут – МВД
Фото с сайта yk-news.kz

Тамара Вааль, Vласть

Министерство внутренних дел не планирует возвращать гражданам разрешение на использование и хранение травматического оружия. Как показал опыт, люди неправильно его применяют, заявил в среду в ходе брифинга в МВД председатель комитета административной полиции Максат Байболов.

«Этот вопрос (о возврате травматического оружия – V) мы рассматривали, такой необходимости нет. Мы проанализировали, мы ввели запрет на травматическое оружие в 2014 году. За последние 5 лет, как мы ввели запрет, есть эффект», - считает Байболов.

По его словам, многие граждане, которые приобретали травматическое оружие, использовали его в противоправных целях.

«Многие приобретали, носили с собой. Любой инцидент, даже на заправке, просто слово за слово, вытаскивали оружие и начинали применять. И у нас очень много было фактов, когда это оружие не применялось в целях самообороны, а наоборот, применялось в противоправных целях: разбои, хулиганство. То есть граждане неправильно его применяли. Поэтому по аналогии с другими странами мы ввели такой запрет. Необходимости (отменять его – V) мы не видим», - подчеркнул председатель комитета.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
КНБ заявил о завершении тестирования сертификата безопасности
Новости
Казахстанцам без билетов запретят находиться на перронах вокзалов
Новости
Beeline договорился о сотрудничестве с Fortinet для обеспечения информационной безопасности клиентов
Новости
Хищение бюджетных средств при строительстве ЛРТ расследуют в столице
Новости
Рекордно низкий конкурс на гранты зарегистрирован в текущем году – МОН
Новости
Новые троллейбусные маршруты в Алматы появятся в следующем году – Сагинтаев