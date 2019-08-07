Травматическое оружие населению не вернут – МВД

Министерство внутренних дел не планирует возвращать гражданам разрешение на использование и хранение травматического оружия. Как показал опыт, люди неправильно его применяют, заявил в среду в ходе брифинга в МВД председатель комитета административной полиции Максат Байболов.

«Этот вопрос (о возврате травматического оружия – V) мы рассматривали, такой необходимости нет. Мы проанализировали, мы ввели запрет на травматическое оружие в 2014 году. За последние 5 лет, как мы ввели запрет, есть эффект», - считает Байболов.

По его словам, многие граждане, которые приобретали травматическое оружие, использовали его в противоправных целях.

«Многие приобретали, носили с собой. Любой инцидент, даже на заправке, просто слово за слово, вытаскивали оружие и начинали применять. И у нас очень много было фактов, когда это оружие не применялось в целях самообороны, а наоборот, применялось в противоправных целях: разбои, хулиганство. То есть граждане неправильно его применяли. Поэтому по аналогии с другими странами мы ввели такой запрет. Необходимости (отменять его – V) мы не видим», - подчеркнул председатель комитета.