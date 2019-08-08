МВД Кыргызстана установило причастность Атамбаева к освобождению Батукаева

«Согласно материалам уголовного дела, Батукаев был освобожден по прямому указанию Атамбаева, путем выставления подложного диагноза о тяжелой болезни было организовано незаконное освобождение кримавторитета», - говорится в сообщении МВД.

Здесь также сообщают, что представителям Атамбаева были вручены три повестки на допрос, однако тот не явился без уважительных причин.

Накануне силовики попытались провести спецоперацию по задержанию Атамбаева в Кой-Таше в его резиденции. В результате столкновений пострадали десятки человек, один сотрудник спецназа погиб, а начальник Чуйского ГУВД Самат Курманкулов находится в крайне тяжелом состоянии в больнице, ему провели трепанацию черепа. Сотрудники силовых структур уехали из Кой-Таша только ночью. До этого замминистра внутренних дел Курсан Асанов вел переговоры со сторонниками Атамбаева, требуя отпустить шестерых спецназовцев, которые находятся в доме бывшего главы государства. Однако местные жители отказались отпускать их до утра.