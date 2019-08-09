9 тыс. случаев кори зарегистрировано в Казахстане

Вакцинацией в текущем году будет охвачено более 2 млн человек
Тамара Вааль, Vласть
С начала текущего года по июль в Казахстане зарегистрировано 9 тыс. случаев заболевания корью. Однако в данных случаях люди были непривиты, заявила в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова. Вместе с тем, сообщила она, в сентябре начнется вакцинация от кори, которой будет охвачено более 2 млн человек в возрасте от 20 до 29 лет.
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