9 тыс. случаев кори зарегистрировано в Казахстане

С начала текущего года по июль в Казахстане зарегистрировано 9 тыс. случаев заболевания корью. Однако в данных случаях люди были непривиты, заявила в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК Людмила Бюрабекова. Вместе с тем, сообщила она, в сентябре начнется вакцинация от кори, которой будет охвачено более 2 млн человек в возрасте от 20 до 29 лет.

«На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 9 тыс. случаев кори. Данная заболеваемость была более высокой у тех детей, которые не прошли вакцинацию. С этой целью был создан штаб, он всё время функционирует, но перешёл на более усиленную работу – по нераспространению инфекции», - рассказала Бюрабекова.

Кроме того, по ее словам, были сдвинуты сроки по вакцинации детей с 12 месяцев на 9 месяцев, что «привело к снижению заболеваемости корью к концу первого полугодия».

«Сейчас проводятся дополнительные мероприятия для вакцинации взрослого населения в возрасте от 20 до 29 лет. Будет охвачено более 2 млн человек, и начнётся вакцинация в сентябре, после закупа вакцины единым дистрибьютором. Это будет D-вакцина против кори и краснухи», - проинформировала председатель комитета.