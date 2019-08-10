Лишение свободы заменено на штрафы
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Токаев помиловал журналиста Ярослава Голышкина и активиста Ерлана Балтабая

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в канун праздника Курбан айт помиловал осужденных журналиста Ярослава Голышкина и профсоюзного активиста Ерлана Балтабая.

«В канун праздника Курбан айт глава государства Касым-Жомарт Токаев помиловал Ярослава Голышкина и Ерлана Балтабая. Лишение свободы заменено на штрафы», - сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

Он уточнил, что «они раскаялись, полностью признали свою вину и обратились к президенту с прошением о помиловании».

По информации «Азаттыка», оба уже вышли на свободу.

В октябре 2015 года редактор павлодарской газеты «Версия» Ярослав Голышкин был осужден на 8 лет по обвинению в вымогательстве денег у занимавшего тогда пост акима Павлодарской области Каната Бозумбаева в обмен на неразглашение компромата. Голышкин проводил журналистское расследование по предполагаемому изнасилованию в резиденции акима. Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз» заявил, что преследование журналиста связано с выполнением профессиональных обязанностей. По данным «Радио Азаттык», в 2018 году казахстанские правозащитники включили его в список политзаключенных.

Профсоюзный активист Ерлан Балтабай 17 июля был приговорен судом Шымкента к 7 годам лишения свободы за «использование служебного положения», «нарушения требований устава профсоюза», «растрату профсоюзных денег» и «присвоение профсоюзных денег и причинение истцу вреда в особо крупном размере».

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