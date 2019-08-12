В Алматы снова загорелся сухостой

Сегодня, 12 августа, в 13:52 в ДЧС Алматы поступило сообщение о возгорании сухой травы на юго-западном склоне горы в Медеуском районе, сообщили в КЧС.

«На месте работает личный состав ДЧС Алматы в количестве 34 человек и 6 единиц техники, водовозы «Алматы Тазалык». Сотрудники Департамента полиции города обеспечивают правопорядок, а также беспрепятственный доступ пожарной техники к местам возгорания. Пожар локализован в 15:28 на площади 1 га. Жертв и пострадавших нет», - проинформировали в комитете.

Возгорание ликвидировано в 16:22.

Напомним, что накануне в этом районе уже тушили два пожара. Сообщение о первом поступило в 14:28, в его тушении были задействованы 30 человек личного состава и 6 единиц пожарной техники ДЧС города, 2 сотрудника и 2 единицы техники ГКП «Алматы Тазалык», а также 2 вертолета с водносливными устройствами, КА-32 АО «Казавиаспас» КЧС и МИ-8 МТВ-1 службы спасения города Алматы. Пожар был ликвидирован в 19:58. Его площадь составила 10 га.

Буквально через 20 минут после этого поступило сообщение о втором возгорании. Ниже первого пожара, через ущелье по улице Диваева загорелся сухостой также на площади 10 га. Был поднят весь личный состав ДЧС Алматы по повышенному третьему номеру вызова, на месте находилось руководство департамента. В 22:47 огонь был локализован с юго-западной, восточной и северо-восточной стороны. Пожар был ликвидирован в 00:02. На месте возгорания было найдено тело мужчины, полиция занимается установлением личности и обстоятельствами случившегося.

В новость внесены изменения: добавлена информация о ликвидации возгорания.