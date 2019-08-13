Ведутся восстановительные работы
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Отключение электроэнергии произошло в Алматы из-за возгорания кабелей

В некоторых районах Алматы произошли частичные отключения электроэнергии из-за возгорания кабелей, сообщает «Казинформ».

«13 августа в 17:42 в результате возгорания силовых кабелей 6-10кВ в кабельном канале за территорией̆ подстанции произошло частичное отключение электроэнергии на подстанции №168А «Есентай. На данный момент ведутся работы по переключению потребителей на другие подстанции, а также работы по восстановлению поврежденных кабелей. Специалистами АО «Алатау Жарық Компаниясы» будут приложены все усилия для максимально оперативного устранения неполадок и скорейшего подключения всех потребителей», - говорится в сообщении АО «АЖК».

Оперативно-выездная бригада работает над восстановлением подачи электроэнергии и устранением неполадок. Причина повреждения выясняется.

Пользователи соцсетей пишут, что света нет, в частности, по проспекту Абая, в районе Атакента, не работают светофоры.

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