Обстановка в Наурызбайском районе стабильная и находится под контролем – КЧС

В комитете по ЧС заверили, что обстановка в Наурызбайском районе Алматы стабильная, выбросы воды из озера №1 прекратились. По данным ведомства, предварительный объем сошедшей воды составляет более 20 тыс. кубов, уровень воды в озере понизился на 5 метров.

«В связи с устойчивым температурным фоном за последние два месяца 14 августа в 6:20 произошло опорожнение озера №1 бассейна реки Каргалы по имеющимся внутриморенным каналам, с ориентировочным расходом 5 кубометров в секунду», - сообщили в КЧС.

В этой связи незамедлительно было оповещено население, проживающее в ущелье Каргалы. Для оповещения также направлены пожарные подразделения Наурызбайского района, дорожно-патрульные экипажи. Приведены в готовность пункты приема пострадавшего населения в Наурызбайском районе, для эвакуации подготовлены школы в Бостандыкском районе. На участке вдоль русла р.Каргалы отключена подача газоснабжения и электроэнергии.

В комитете по ЧС и в ДЧС города создан республиканский и городской оперативный штаб, весь личный состав, силы и средства ДЧС Алматы были подняты по тревоге для реагирования. Борты «КазАвиаСпас», службы спасения города и личный состав нацгвардии приведены в готовность.

«В настоящее время (8:43 минуты) выбросы воды из озера прекратились. Критический расход воды в русле реки Каргалы не наблюдается. Обстановка стабильная, находится под контролем», - заверили в КЧС.

По информации ДЧС города, превентивные работы по опорожнению данного озера были начаты с 6 июня, было сброшено 1,6 млн кубов воды при первоначальном объеме 77,2 тыс. кубов. Заранее были определены 8 участков, подверженных подтоплениям в случае селевого выброса.

В целом, по данным ведомства, «русло реки Каргалы стабилизировано и способно пропускать до 20 кубов в секунду (текущий расход в настоящее время составляет 3,6 куба л/с)».

«Нет причин для паники», - также заверили в департаменте.