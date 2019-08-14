Алматинский зоопарк подал в суд на пользователей соцсетей, которые, по заявлению пресс-службы, распространяют ложные сведения в сети интернет, в результате чего «зоопарк понес репутационный ущерб».

«Зоопарк всегда заботится об улучшении и условий содержания питомцев, являясь визитной карточкой города, уникальным туристическим объектом, ведет системную работу по привлечению туристов, посетителей, семейной аудитории, развивает старейшее движение юных натуралистов. Привлекает партнеров к созданию комфортного пребывания в зоологическом саду. Однако после публикаций на информационном пространстве – негативных, несоответствующих действительности постов пользователей соцсетей – некоторые партнеры Алматинского зоологического парка расторгли заключенные договора на 2019 год», - говорится в пресс-релизе.

В частности, здесь утверждают, что ТОО «Crocos» расторгло договор на 15 млн тенге, а ТОО «ALINUR-A TRADE» расторгло договор на 8 млн на оказание экскурсионных услуг. В первом случае компания ссылалась на слова из публикации в соцсети «о нелицеприятных инцидентах на территории зоопарка, которая указывает об опасности для жизни и здоровья посетителей зоопарка».

«Чтобы предотвратить дальнейшее возможное причинение ущерба репутации зоопарка и администрации, его руководством было принято решение защитить деловую репутацию, честь и достоинство путем подачи соответствующих исков в суд на лиц, которые распространяют информацию, несоответствующую действительности», - заявили в алматинском зоопарке.

В частности, иск в суд будет подан на пользователя соцсети, которая написала, что «в зоопарке находиться детям небезопасно», а «среди белого дня там расстреливают из ружья маленьких котят, могут попасть в детей». Также на рассмотрении находится еще один иск к пользователю Facebook «за ряд публикаций, несоответствующих действительности».

В зоопарке отмечают, что «подавая иски, цель заявителей – исключительно защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию, а не обогащение путем взыскания суммы за оскорбление и клевету, тем более что зоопарк понес конкретно измеримые материальные убытки, которые должны были быть направлены на развитие объекта и, в частности, улучшение качества жизни животных».

«В случае если суд признает правоту заявителей и обяжет выплатить компенсацию, все полученные средства будут потрачены на улучшение условий содержания питомцев (новые вольеры, ветклиника и др.)», - заключили в пресс-службе.