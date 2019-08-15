В Великобритании из-за гендерных стереотипов запретили рекламу трех компаний

В Великобритании в июне вступил в силу закон, запрещающий использование в рекламе гендерных стереотипов. Под запрет уже попала реклама трех компаний: ролики, рекламирующие сыр Philadelphia американского производителя продуктов питания Mondelez, бутилированную воду Buxton Water производителя Nestlé, автомобили Volkswagen eGolf, пишет РБК .

По данным издания The Drum, эти рекламные ролики вызвали сомнения у специалистов управления по рекламным стандартам (ASA). Бренд Philadelphia получил 128 жалоб: в ролике молодые отцы, увидев еду и попробовав сыр, забывали о своих детях, а они в этот момент путешествуют по залу на ленте, которая разводит блюда. Неправительственная организация Clearcast заявила, что эта реклама показала временный упадок концентрации внимания из-за накопившейся усталости, которая свойственна всем молодым родителям.

В ролике бутилированной воды балерина, музыкант-ударник и тренирующийся на тренажере гребец периодически отвлекаются на то, чтобы выпить из бутылки воду. На рекламу пожаловались 5 человек: по мнению зрителей, персонажи ролика являются олицетворением гендерных стереотипов, так как в рекламе демонстрируется стереотип того или иного занятия для представителей разных полов.

Реклама автомобиля Volkswagen марки eGolf получил три жалобы. В ролике демонстрируются мужчина, спящий в палатке на отвесной скале, двое мужчин-астронавтов в космическом корабле, мужчина-атлет с протезом ноги, а в финале показана женщина, сидящая на скамейке рядом с коляской. Зрители увидели в этой рекламе стереотип, что мужчины больше склонны к риску, а женщины всегда заботятся о детях.

Введенный по инициативе ASA запрет на использование негативных гендерных стереотипов в рекламе вступил в силу в июне. Правила были разработаны в декабре 2018 года, согласно которым в рекламе запрещено использовать представления о типичной женской и мужской внешности, связывать определенные качества, занятия, счастье и успешность с физическими данными или показывать, как пол ограничивает возможности человека.