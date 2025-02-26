Депутаты просят разработать четкие критерии отнесения доходов блогеров к предпринимательской деятельности

«Считаю необходимым организовать широкую разъяснительную работу среди блогеров по вопросу необходимости соблюдения законодательства. Разработать четкие критерии отнесения доходов инфлюенсеров к предпринимательской деятельности, чтобы избежать разночтений и субъективного толкования. Усилить контроль за недопущением проведения розыгрышей призов в социальных сетях, чтобы предотвратить случаи незаконных действий», - озвучил депутатский запрос Ерлан Саиров.

Депутат заявил, что в последнее время в социальных сетях участились незаконные онлайн-лотереи, которые проводят так называемые коучеры-инфлюенсеры. Они продают билеты, проводят незаконные игры под видом продажи турпутевок, техники, ювелирных изделий, люксовой недвижимости и автомобилей. Все это «сомнительные акции».

«За последний год выявлены 106 фактов по незаконной организации лотерей и розыгрыша ценных призов. Правонарушители оштрафованы на общую сумму более 46 млн тенге. Незаконная лотерейная активность в социальных сетях сохраняется на высоком уровне», - подчеркнул парламентарий.

Он также добавил, что в Казахстане сложилась «прослойка новых лидеров мнения, именуемая инфлюенсерами, коучерами, соцсети которых заполнены видеоматериалами с платными курсами, рекламой товаров, услуг, магазинов, кафе». Некоторые из них постоянно демонстрируют роскошный образ жизни, «насаждая в обществе мысль, что можно заработать без труда, легким способом». При этом, подчеркнул Саиров, у министерства финансов есть закономерные вопросы об уплате налогов этими гражданами.

Напомним, 18 февраля в комитете государственных доходов сообщили, что в декларациях у 594 блогеров выявлено расхождение на 53,3 млрд тенге. До этого Алишер Еликбаев на своей странице в Facebook писал, что с 14 февраля «огромное число блогеров, инфлюенсеров, инфо-бизнесменов, спортсменов и просто известных людей начали получать “валентинки” от налоговой». По его информации, уведомления получили около 8 тыс. человек, которым сообщили, что они недоплатили налоги за 2022 и 2023 годы.

19 февраля в КГД уточнили, что при отправке уведомлений о задолженности по налогам произошли технические сбои, в результате чего отозваны уведомления на 9,8 млрд тенге.