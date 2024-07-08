Запрещена также реклама букмекеров и онлайн-казино
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Токаев подписал закон, запрещающий азартные игры и покупку энергетиков гражданам, не достигшим 21 года
КАЗИНО В КАПШАГАЕ (НЫНЕ КОНАЕВ) В 2015 ГОДУ, ФОТО ПЕТРА ТРОЦЕНКО

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник подписал закон по вопросам игорного бизнеса и соответствующие дополнения в Кодекс об административных нарушениях.

Согласно документам, казахстанцам, не достигшим 21 года, запрещено допускать в онлайн-казино и к азартным играм, а также продавать им энергетические напитки. Кроме того, документ предусматривает запрет на рекламу онлайн-казино и букмекерских контор.

Закон также запрещает участие в азартных играх также тем, кто добровольно оформил такой отказ, должникам с неисполненными обязательствами по исполнительным документам об имущественных взысканиях.

Кроме того, законом устанавливается порядок медицинской реабилитации лиц, зависимых от азартных игр и ведение наблюдения за ними.

Для операторов связи устанавливается запрет на рассылку сообщений, содержащих рекламу казино и азартных игр. И в целом закон запрещает рекламу букмекерских контор и тотализаторов на зданиях, сооружениях и транспортных средствах, в масс-медиа, кино-, видео- и справочном обслуживании.

Также устанавливаются требования к местам реализации лотерейных билетов, с запретом установки аппаратов и продажи лотереи в жилых домах, общежитиях, зданиях и сооружениях, в которых расположены организации культуры, в организациях образования и здравоохранения, в культовых зданиях и сооружениях.

Вместе с тем, устанавливается запрет на осуществление деятельности на территории Республики Казахстан интернет-ресурсов иностранных букмекерских контор, тотализаторов, без наличия лицензии.

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