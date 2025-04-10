Это законодательно закрепил сенат
Госорганы будут информировать казахстанцев о состоянии воздуха ежеквартально
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Государственные органы обязаны будут раз в квартал информировать население о состоянии атмосферного воздуха. Такую норму в четверг в ходе пленарного заседания закрепил сенат, одобрил в двух чтениях закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней законодательной регламентации».

В заключении сената к закону говорится, что в Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения внесено изменение, предусматривающее ежеквартальное информирование населения в масс-медиа о состоянии атмосферного воздуха.

Документ также предусматривается введение для население бесплатных онкоскринигов.

«Внесенные поправки в будут способствовать улучшению доступа к слухопротезной помощи для лиц без инвалидности, что повысит качество их жизни и раннему выявлению онкозаболеваний благодаря проведению скрининговых исследований в гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи, что позволит улучшить прогнозы лечения и снизить смертность», - сказала сенатор Айнур Аргынбекова.

Кроме того, в закон «О рекламе» внесены изменения, ограничивающие распространение рекламы букмекерских контор и тотализаторов.

«Изменения направлены на запрет рекламы букмекерских контор и тотализаторов на онлайн-платформах, с разрешением заниматься рекламой лишь на территории игорных зон и официальных интернет-ресурсах этих компаний, а также уточняется, что запреты на рекламу не распространяются на спортивные сооружения во время проведения спортивных мероприятий, что дает возможность размещения рекламы в этих ситуациях, - пояснила сенатор, отметив, что реклама букмекерских контор в СМИ разрешается исключительно спортивной тематической направленности.

Также введен запрет на рассылку рекламы азартных игр на абонентские устройства сотовой связи. А в закон «Об игорном бизнесе» включен запрет на участие в азартных играх для лиц, осужденных на ограничение свободы или условно осужденных.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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