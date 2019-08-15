Частицы пластика обнаружили ученые в снегу в Арктике

Немецкие и швейцарские ученые выяснили, что даже в одной из незагрязненных частей света – Арктике – вместе со снегом выпадают микроскопические частицы пластика. Исследования проведены командой из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера в Германии и швейцарского Института исследования снега и лавин, сообщает Русская служба ВВС .

Изучив собранные в стеклянные банки образцы в лаборатории немецкого института, ученые обнаружили в каждом литре около 10 тыс. микроскопических частиц пластика. А в снегу нашли частицы резины и твердые, возможно синтетические, волокна. В образовавшейся от снега воде ученые обнаружили намного больше микрочастиц, чем ожидали: помимо пластмассы там были частицы растительной целлюлозы, волос животных, частицы резиновых шин, лаков и красок.

«Мы ожидали обнаружить какое-то загрязнение, но такое количество микропластика нас шокировало. Очевидно, что большая часть микропластика в снегу попала туда из воздуха», - сказала Би-би-си лидер экспедиции, профессор Мелани Бергманн.

По мнению исследователей, микроскопические частицы пластика (меньше 5 мм в диаметре), на сравнительно короткие расстояния переносит ветер. Но каким образом они перемещаются через атмосферу на дальние расстояния, неясно. Что касается присутствия частиц лаков и красок, то, по одной из версий, они могли попасть в снег с кораблей, которые вплотную проходили мимо льдов, по другой – они попали в снег от электрических ветряков. А найденные в снегу волокна это, скорее всего, фрагменты одежды.

«Мы должны спросить себя, нужен ли нам пластик в таких количествах? Все эти полимеры в красках? Можем ли мы придумать по-другому разработанные автомобильные шины? Все это чрезвычайно важные вещи», - говорит профессор Бергманн.

В прошлом году группа немецких ученых из того же Института полярных и морских исследований Альфреда Вегенера обнаружила во льдах Арктики до 17 различных видов микропластика.