Финансирование казахстанской науки достигло дна, считают ученые

Даже в сложные 90-е годы казахстанская наука финансировалась лучше, чем в настоящее время. И сегодня финансирование достигло своего дна, заявил в пятницу в ходе августовского совещания педагогов заведующий лабораторией генетики человека Национального центра биотехнологий Максат Жабагин. При этом он признал, что имеется низкая научная новизна и результативность отечественных исследований, публикуются тысячи сомнительных статей и монографий, и предложил пути решения проблем.

«Наряду с увеличением финансирования необходимо оказывать финансовую поддержку на основе системы. Конкурсы проводить ежегодно, а не один раз в три года. К сожалению, казахстанская наука только восстанавливает утраченные позиции. Например, если в 90-е, в самые трудные годы, количество научных работников превышало 50 тыс. человек, а расходы на НИОКР оставляли 0,8% от ВВП, то сегодня финансирование достигло своего дна – 0,12% от ВВП. Заработная плата средняя ученого составляет 120 тыс. тенге. При этом в НИОКРе на сегодняшний день состоят всего лишь 22 тыс. человек», - рассказал Жабагин, отметив, что при этом имеются высокие ожидания от науки со стороны общества и бизнеса.

Но для этого, считает ученый, необходимо решать системные проблемы. В первую очередь, по его мнению, необходимо обеспечить прозрачность финансирования научных проектов.

«Уже сегодня министерство предлагает новые процедуры конкурсов и экспертиз научных работ. Эти изменения были выработаны в ходе открытого обсуждения и направлена прозрачность этих процедур. Ученым необходимо продолжать работу в этом направлении. Требуются изменения в закон «О науке», - заявил он.

Жабагин напомнил про поручение президента довести финансирование образования и науки до 5% от ВВП. Но здесь, уверен он, необходимо привлекать не только государственные средства, но также и частный капитал, бизнес. Для этого следует принять конкретные меры для стимулирования негосударственных инвестиций в научную сферу.

«Это льготы, налоговые преференции, изменения в налоговый кодекс и другие законы. Здесь же стоит вопрос о рациональности и эффективности использования 1% от налогообложения в науку. Необходимо обеспечить прозрачный доступ к этим средствам для всех ученых», - перечислил он.

Вместе с тем он признал, что даже ученые видят низкую научную новизну и низкую результативность казахстанских исследований.

«Действительно, ежегодно мы публикуем тысячи сомнительных статей и монографий. А какова настоящая, действительная отдача этих трудов? Многие из них не находят практического применения и не приносят новые фундаментальные знания. Исследования должны быть ориентированы на конкретные результаты и содействовать инновационной экономике. При этом необходимо соблюсти баланс между фундаментальными научными исследования и коммерциализацией», - подчеркнул ученый.

По его словам, уже сегодня ученые Национального центра биотехнологий проводят исследования древних ДНК и генетики человека.

«При условии национальной программы можно развернуть масштабные работы по изучению археологических коллекций в Казахстане и нашего генофонда, а также развивать коммерческие услуги: ДНК тесты на происхождение и родство. Что мы и делаем», - рассказал он, пригласив президента Касым-Жомарта Токаева посетить центр.

И последняя проблема, по его словам, это то, что «порой отечественная наука не всегда отвечает вызовам». Это касается ориентации, потребности рынка, навыков коммерциализации и английского языка. В этой связи он предложил ввести обучение для докторантов академического письма и методологию научных исследований на английском языке.

«Я считаю, имеет смысл ввести постдокторантуру в НИИ за счет отдельного финансирования из бюджета, туда же включить и обязательные надбавки, которые предполагаются по ученой степени», - заключил Жабагин.