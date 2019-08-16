Увеличение количества грантов может превратиться в мину замедленного действия – Токаев

В погоне за обеспечением доступности высшего образования нельзя допустить его девальвации, поэтому правительству необходимо изучить вопрос стоимости грантов и их адекватности современным реалиям, заявил в пятницу в ходе августовского совещания педагогов президент Касым-Жомарт Токаев.

«Каждый родитель хочет, чтобы его дети получили высшее образования. Это нормальное желание. Но сегодня более актуальный вопрос – востребованность выпускника на рынке труда. Для этого нужно обеспечить высокое качество образования в вузах. Без повышения качества учебного процесса, последовательного увеличения образовательных грантов из блага может превратиться в мину замедленного действия. Поэтому в погоне за обеспечением доступности высшего образования нельзя допустить его девальвации», - заявил Токаев.

В этой связи он поручил правительству «детально изучить вопрос стоимости грантов и их адекватности современным реалиям».

«Министерству образования и науки необходимо пересмотреть требования и нормативы, предъявляемые к вузам. Например, требования к соотношению численности студентов к преподавателям, вузы вынуждены искусственно раздувать штат, ограничивать инвестиции в качественное повышение учебного процесса», - также поручил президент.