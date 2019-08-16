Президент поручил привлечь лучших менеджеров и педагогов в регионы

Все дети независимо от социального статуса или места проживания должны иметь доступ к качественному образованию. Однако зачастую в селах один учитель преподает по несколько предметов, чего быть не должно, заявил в пятницу в ходе августовского совещания педагогов президент Касым-Жомарт Токаев. Для решения этой проблемы он поручил акимам выделить гранты на привлечение лучших менеджеров и педагогов в школы на местах.

«Важно преодолеть образовательное неравенство. Данная проблема актуальна для многих развитых стран и тесно связана с социально-экономическим благополучием населения. У нас не должно быть различий в уровне образования между детьми в городе и на селе. Стандарты образования должны быть едиными. То же самое касается и программы образования. Все дети, независимо от места проживания или социального статуса их родителей, должны иметь доступ к качественному образованию», - заявил Токаев, поручив министерству образования и науки разработать и запустить специальные программы по преодолению академического отставания детей из семей с низким уровнем дохода или школ, работающих в сложных социальных условиях и демонстрирующих низкие результаты.

Президент подчеркнул, что акимы областей должны принципиально заняться данным вопросом.

«Это их прямая ответственность – создавать все необходимые условия для наших детей на местах. О каком качестве образования можно говорить, когда во многих малокомплектных школах в сельской местности один учитель вынужден преподавать несколько предметов? Поручаю акимам регионов обеспечить выделение грантов на привлечение лучших менеджеров и педагогов в школы областей», - также сказал Токаев.