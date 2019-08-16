Казахстанский научно-популярный журнал OYLA будет издаваться в России

Казахстанский научно-популярный журнал OYLA расширил свою географию и теперь будет издаваться в России.

«Встречаем пополнение в семье OYLA! Мы снова расширили географию и теперь издаёмся в России», - говорится в сообщении на официальной странице журнала в Facebook.

Отмечается, что первый сентябрьский номер уже напечатан.

Научно-познавательный журнал впервые вышел в 2016 году в Казахстане. Сегодня он также выходит в Индии, в Новой Зеландии, Австралии, Южной Корее и в странах Европы.

Журнал предназначен для широкой аудитории (12+), в нем уделяется большое внимание физике, химии, математике, биологии, географии, обществознанию, технологиям, космосу, медицине и другим актуальным темам.