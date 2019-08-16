Перед зданием райсуда в Алматы вновь собрались сторонники Серикжана Билаша

До 200 человек собрались поддержать Серикжана Билаша перед зданием Ауэзовского районного суда в Алматы. Они выкрикивают «свободу Серикжану» и «свободу политзаключенным».

«Я считаю, что это уголовное дело надуманное. Говорить правду - не есть плохо. Требуем освободить Серикжана», - сказал один из пришедших, представившийся Еркином.

Помимо сторонников Билаша из движения «Атажурт», поддержать его пришли и другие активисты, в частности, некоторые представители движения Oyan, Qazaqstan и Альнур Ильяшев.

В районе суда, по меньшей мере в одном соседнем дворе, стоят полицейские микроавтобусы и бойцы СОБРа.

Предварительные слушания еще не начались, хотя были назначены на 19.30.

Серикжан Билаш был задержан в ночь на 10 марта, по данным столичного департамента полиции, «по подозрению в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной и национальной розни».

Ранее, в феврале, Билаш уже привлек внимание властей. Тогда, как сообщало Радио Азаттык, специализированный межрайонный административный суд Алматы оштрафовал Билаша на 100 МРП (1 МРП = 2 525 тенге). Его обвиняли в руководстве незарегистрированным объединением и участии в нем.

Билаш известен деятельностью по защите прав казахов в Синьцзяне, его организация «Атажұрт еріктілері» (известна также как «Атажұрт») в числе первых поднимала вопросы о давлении на этнические меньшинства в Китае и существующих там «лагерях политического перевоспитания».