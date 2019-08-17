Порядка 21 тыс. семей в Казахстане неправомерно получали АСП – Минтруда

Министерством труда и социальной защиты населения совместно с местными исполнительными органами проводится мониторинг законности назначения и выплаты адресной социальной помощи (АСП). По данным ведомства, порядка 21 тыс. семей в Казахстане получали ее неправомерно.

«В ходе выездов рабочих групп в регионы и проведенного анализа на базе информационной системы «Е-Халық» выявлены факты формального подхода к определению материального положения семей участковыми комиссиями, «искусственное» занижение дохода от предпринимательской (трудовой) деятельности, отсутствие регистрации трудовых отношений и индивидуальной деятельности. Наиболее распространённым нарушением является сокрытие доходов со стороны получателей АСП», - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве привели два примера. Так, в мае 25-летняя жительница Алматинской области, воспитывающая двоих несовершеннолетних детей, обратилась за АСП. В качестве дохода она указала заработную плату супруга в размере 43 тыс. тенге. Это подтвердилось поступлениями обязательных пенсионных взносов, семье была назначена выплата в размере 739 860 тенге за год. Однако в июле работодатель доначислил ОПВ за первый квартал в размере 77 100 тенге, и фактический доход заявителя составил 300 тыс. тенге в месяц или 900 тыс. тенге в первом квартале 2019 года. 25-летний житель Мангистауской области в апреле подал документы на АСП, указав в составе семьи трех человек, в том числе одного несовершеннолетнего ребенка. В качестве дохода он указал только заработную плату 42 353 тенге, с которой были уплачены ОПВ в размере 4 235 тенге. Ему была назначена АСП на сумму 706 944 тенге. Но в июне ему были доначислены ОПВ за январь-март на общую сумму 86 617 тенге. Его общий доход в первом квартале составил 908 527 тенге.

«Таким образом, эти граждане, зная о том, что их доходы превышают критерий оказания АСП, намеренно занизили их размеры и предоставили социальным службам ложные сведения. Согласно данным информационной системы «Е-Халық», порядка 21 тыс. семей скрыли свои реальные доходы, чтобы неправомерно получить адресную социальную помощь, которая предоставляется лишь малообеспеченным и нуждающимся семьям с низким уровнем дохода», - заявили в министерстве.

В этой связи ведомством совместно с акиматами проводится работа персонально по каждому выявленному факту, недопущению нарушений, возврату и пересмотру неправомерно назначенных выплат.

В целом, по состоянию на 15 августа, адресной социальной помощью охвачено 1,8 млн казахстанцев. Наибольшее количество получателей пособия проживает в Туркестанской области – 498,7 тыс. человек, в Алматинской – 225,4 тыс. человек, в Шымкенте – 216,3 тыс. человек. Порядка 42% получателей АСП проживают в городах, 58% - в селах. На 1 августа АСП выплачено на сумму 103 млрд тенге. Средний размер выплаты на одну семью составил 86 тыс. тенге в месяц.