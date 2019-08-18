На алматинском Арбате состоялась акция за ужесточение наказания за изнасилование

Четверо активистов вышли в воскресенье утром с плакатами на алматинский Арбат с требованием ужесточить наказание за изнасилование.

«Мы хотим услышать от президента, что мы будем бороться с сексуальным насилием. Признать, что сексуальное насилие – это проблема в Казахстане. У нас этого не признают. Если мы признаем, у нас появится настоящая статистика, женщины не будут бояться идти с заявлениями в полицию, появятся исследования причин сексуального насилия», - сказала активистка Фариза Оспан.

Активисты требуют следующее: выделить деньги на исследование причин сексуального насилия, криминализировать сексуальные домогательства (в частности, ввести уголовную ответственность за «любую форму нежелательного вербального, невербального или физического поведения сексуального характера подвергалась уголовным или иным юридическим санкциям»), проводить психологические работы с насильниками, вести мониторинг или надзор за осужденными за изнасилование, создать спецподразделения полиции по борьбе с сексуальным насилием, исключить примирение сторон в подобных делах.

На акцию пришли также трое парней, один из которых назвался представителем некоего движения «Антифеминизм и анти-ЛГБТ».

«Я пришел вызвать полицию и не допустить людей до граждан (прохожих до митингующих – V). Я буду вставать между человеком и активистом»,- сказал молодой человек, представившийся Игнатом Морозовым.

После, когда активисты развернули плакаты, он действительно начал становиться перед ними и спорить, называя их требования ущемляющими права мужчин. Вскоре другой молодой человек также вступил в спор с антифеминистскими аргументами. Также Морозов несколько раз пытался вызвать полицию, жалуясь на акцию, которую он назвал митингом.

Возможным провокациям со стороны этих парней, вежливо одернув их, помешал Альнур Ильяшев и несколько других активистов.

Отметим, что ранее активисты подавали заявку на проведение митинга в акимат города. Им отказали, сославшись на ремонт канализационных труб. В неформальной беседе, по словам Оспан, в акимате ей сказали: «Зачем делать митинг, если президент итак 2 сентября издаст указ об изменении в статье 120 УК РК?». В комментарии Vласти Оспан сказала, что она и ее друзья осмотрели сквер за кинотеатром «Сарыарка», который городские власти отвели под санкционированные митинги, но активных работ там не обнаружили.

Напомним, 10 августа президент Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter сообщил, что 2 сентября выступит с так называемым посланием к народу страны. Среди тем, которые он планирует затронуть в рамках послания, есть и ужесточение наказания за изнасилование.

«В послании народу, с которым планирую выступить 2 сентября, будут высказаны поручения парламенту и правительству относительно ужесточения уголовного наказания за наркодилерство, педофилию, сексуальное насилие и другие тяжкие преступления против личности», - писал Токаев.



Вопрос ужесточения наказания за изнасилование поднимается в Казахстане периодически. Сторонники ужесточения статьи 120 Уголовного кодекса ссылаются на то, что насильники получают незначительные, по мнению активистов, сроки.

Один из последних случаев – изнасилование женщины проводниками поезда «Тулпар-Тальго», когда двоих мужчин осудили на 2,5 и 2,3 года. Судья Оразбай Сатыбалды при вынесении приговора назвал смягчающими обстоятельствами отсутствие у проводников судимости, положительные характеристики по месту проживания и то, что у одного из них на иждивении двое малолетних детей.

По данным комитета по правовой статистике и специальным учетам генпрокуратуры, в 2018 году в Казахстане зарегистрировали 1130 правонарушений по статье 120 (изнасилование) и 320 — по статье 121 (насильственные действия сексуального характера).

Согласно ряду СМИ и других открытых источников, на сегодняшний день Казахстан занимает первое место в СНГ по числу зарегистрированных преступлений на сексуальной почве.