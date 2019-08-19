Страны ЕС перейдут на электронную регистрацию при проходе границы

В 2022 году заработает система электронной регистрации пересечения границ Евросоюза, при которой обладателям шенгенских виз не будут вручную проставлять штампы в паспортах, сообщили РИА Новости в профильном управлении Еврокомиссии.

Сейчас штампы в паспорт ставятся гражданам третьих стран, прибывающих по визе. Пройти шенгенскую границу в автоматическом режиме могут граждане стран ЕС, Швейцарии, США, Канады, Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.

Как ожидается, нововведение сократит время прохождения пограничного контроля и повысит его качество, а также упростит доступ правоохранительным органам к сведениям о поездках.

Автоматическая граница представляет собой агрегат, при подходе к которому нужно отсканировать титульный лист паспорта, после чего откроются автоматические ворота, зажжется усиленное освещение, и человек должен повернуться лицом к камере и сделать фотографию. Компьютер сопоставит его физические параметры с базой данных, после этого откроются вторые автоматические ворота, разрешающие въезд или выезд человека. Процедура обычно занимает не более одной минуты.